Eccellenza, Girone B: San Felice in casa contro il Granamica, le altre modenesi in trasferta

Le quattro modenesi del Girone B di Eccellenza partono con il girone di ritorno questo fine settimana in cui si giocherà il quattordicesimo turno di campionato. L’anticipo del sabato sarà il match tra la capolista Corticella e la Copparese che è arrivata al giro di boa penultima, ma che ha vinto nello scorso turno contro la Vadese Sole Luna. La Virtus Castelfranco prova di nuovo ad assaltare la vetta, dopo il pareggio poco convincente contro il San Felice, andando a giocare in casa del Medicina Fossatone che a sua volta arriva da un pareggio a reti inviolate contro il Castenaso, impegnato domenica in casa della Vadese Sole Luna.

La Vignolese che è in un ottimo momento e sta scalando la classifica affronterà lo scontro diretto in casa del Sant’Agostino che si trova a pari punti in classifica e che arriva da una bella vittoria sull’Anzolavino. Match da non sbagliare per il San Felice che, dopo aver dimostrato di potersela giocare con tutti, ha in programma la gara contro il Granamica. Quest’ultimo arriva dalla vittoria contro l’altra modenese, il Castelvetro, che sta pericolosamente scivolando in classifica e domenica dovrà cercare di rialzarsi subito nella trasferta in casa del Masi Torello Voghiera. Infine è in programma anche lo scontro diretto per la salvezza tra Anzolavino e Argentana.