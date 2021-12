Eccellenza, Girone B: scontro salvezza per il San Felice, Castelvetro ospita la capolista

Questa sera inizia la quindicesima giornata del Girone B di Eccellenza con l’anticipo delle 20,30 tra Castenaso e Anzolavino, la seconda in classifica contro la terzultima. L’altra seconda a pari punti, la Virtus Castelfranco, giocherò domani alle 14,30 in casa contro il Masi Torello Voghiera che segue in classifica a soli due punti dai biancogialli. Match delicato per il Castelvetro che ospiterà la capolista Corticella, cercando il colpaccio per provare a risalire in classifica dopo una serie di risultati poco convincenti.

Scontro diretto per la Vignolese che giocherò in casa contro il Medicina Fossatone: entrambe le squadre sono a 23 punti, in bilico tra dentro e fuori la zona play off. Scontro diretto anche per il San Felice, ma in questo caso in palio ci sono punti salvezza importantissimi: i giallorossi infatti affronteranno la Copparese, ora penultima a sei punti dai modenesi. L’ultima, l’Argentana, ospiterà il Sant’Agostino, mentre il Granamica giocherà in casa contro la Vadese Sole Luna.