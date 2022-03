Eccellenza, Girone B: la Vignolese inguaia la Virtus Castelfranco, bene il Castelvetro

Si allontana il sogno della Virtus Castelfranco di arrivare tra le prime due in classifica dopo la sconfitta nel derby casalingo, vinto dalla Vignolese che ormai può considerarsi in salvo anche se manca ancora la matematica. I biancogialli, perdendo, sono rimasti rispettivamente a sei e sette punti dalla seconda e dalla prima, ovvero il Corticella e il Castenaso; i rossoverdi invece, alla loro seconda vittoria consecutiva, si sono portati a +13 sul San Felice quintultimo.

I giallorossi, pareggiando contro il Sant’Agostino, si sono staccati dalla Vadese Sole Luna che ha perso in casa del Masi Torello Voghiera, rimanendo soli al quintultimo posto, ma si sono allontanati dalla salvezza diretta dal momento che la sestultima, il Castelvetro, ha trovato una grande vittoria per 6-0 nell’anticipo del sabato contro l’Argentana e sono ora a +6 sul San Felice. Sugli altri campo la Copparese ha perso contro il Castenaso, mentre il Corticella ha pareggiato in casa contro il Medicina Fossatone. Infine il Granamica ha vinto per 2-1 contro l’Anzolavino.