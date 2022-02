Eccellenza, Girone B: alla Virtus Castelfranco non riesce l'assalto alla capolista

Torna alla vittoria il Castelvetro e lo fa con una ‘manita’ segnata contro l’Anzolavino in un’importante sfida salvezza; i ragazzi di Cattani mettono così quattro punti tra loro e la quintultima posizione. Non va oltre il pareggio a reti inviolate invece la Vignolese contro il fanalino di coda: i rossoneri sbagliano un rigore e colpiscono un palo, senza riuscire a incidere veramente.

Sconfitta casalinga invece per il San Felice che cede contro il Masi Torello Voghiera e rimane penultimo con diciotto punti in un weekend in cui tutte le ultime cinque hanno perso. Sconfitta anche per la Virtus Castelfranco nel big match contro la capolista Castenaso, così i punti di distacco diventano sette. Sugli altri campi il Granamica ha rifilato un poker al Medicina Fossatone, la Copparese ha perso in casa contro il Sant’Agostino e l’ex capolista Corticella ha battuto per 4-0 la Vadese Sole Luna.