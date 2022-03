Eccellenza, Girone B: il derby va alla Vignolese, Castelvetro sconfitto

Continua a galleggiare sopra alla zona play out il Castelvetro che approfitta dei risultati negativi delle altre squadre per rimanere a quattro punti dalla quintultima. Ieri la squadra di Cattani ha perso nel derby contro la Vignolese, scontro diretto, oltre che sentito; i rossoneri si sono imposti per 2-1, portandosi così a undici punti sulla zona play out e cominciando dunque a vedere la salvezza diretta molto vicina.

Un punticino che muove la classifica invece per il San Felice che, pareggiando a reti inviolate lo scontro diretto in casa dell’Anzolavino, si è portato pari alla Vadese Sole Luna al quintultimo posto con 19 punti, tenendo gli avversari di giornata a due punti di distanza. I bolognesi hanno perso in casa contro la Virtus Castelfranco che si è portata a quattro punti dal Castenaso, uscito sconfitto dall’anticipo contro il Granamica e superato in classifica dal Corticella che, vincendo in casa del Sant’Agostino, si è riportato in vetta alla classifica.

Lo scontro salvezza tra Argentana e Copparese è terminato sull’1-1, un punto a testa che serve poco a entrambe; infine in Masi Torello Voghiera ha vinto in casa del Medicina Fossatone raggiungendo quest’ultimo al quinto posto in classifica.