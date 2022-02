Eccellenza, Girone B: bene Virtus e Vignolese, ancora sconfitte Castelvetro e San Felice

Continua a tallonare le prime in classifica la Virtus Castelfranco che, vincendo in casa dell’Argentana per 2-0, è rimasta a quattro punti dalla capolista Castenaso, prossima avversaria dei biancogialli. Continuano invece i problemi per il Castelvetro che ha perso proprio in casa della prima della classe cercando di recuperare nella ripresa, ma commettendo troppi errori nel primo tempo.

Per la squadra di Cattani è stata un’occasione persa di allontanarsi dalla zona play out, dal momento che anche tutte le ultime (eccezion fatta per la Copparese) hanno perso; tra queste anche il San Felice che ha perso di misura in casa del Medicina Fossatone ed è rimasto quartultimo, a due punti dal Castelvetro sestultimo. In mezzo alle due modenesi, a 19 punti, c’è la Vadese Sole Luna che ieri ha perso in casa contro la Vignolese che ha messo a segno un bel tris, portandosi a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica.

Sugli altri campi Sant’Agostino e Granamica hanno pareggiato a reti inviolate, il Corticella ha rifilato un poker a domicilio al Masi Torello Voghiera e la Copparese ha fatto il colpaccio vincendo in casa dell’Anzolavino in uno scontro diretto per la salvezza.