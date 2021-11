Eccellenza, Girone B: ancora un passo falso del Castelvetro, buon punto del San Felice

Il Castelvetro perde contatto con le prime dopo la seconda sconfitta consecutiva, arrivata ieri sul campo del fanalino di coda Argentana che trova la sua prima vittoria in campionato e sale a tre punti, avvicinando la Copparese, sconfitta dal Castenaso, il San Felice, che ha rimediato un ottimo punto nella difficile trasferta di Sant’Agostino, e il Granamica che ha trovato un pareggio per 1-1 nel derby bolognese dell’anticipo di sabato contro l’Anzolavino. Il derby modenese di giornata tra Vignolese e Virtus Castelfranco è finito 0-1 in favore dei biancogialli che rimangono a quattro punti dalla vetta ancora occupata dal Corticella (vincente ieri a Medicina) e pari al Masi Torello Voghiera che ha vinto in casa della Vadese Sole Luna, rimasta a metà classifica ad un punto dalla Vignolese.