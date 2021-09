Due vittorie e due sconfitte per le modenesi impegnate nel Girone B del campionato di Eccellenza che ieri hanno giocato la prima giornata. Il Castelvetro l’ha spuntata sul Masi Torello Voghiera resistendo nel finale e vincendo poi per 3-2. Anche la Virtus Castelfranco ha vinto con un gol di scarto in casa contro i bolognesi del Medicina Fossatone. Non bastano i due gol segnati dal San Felice che ne ha subiti quattro in casa del Granamica. Perde in casa invece la Vignolese contro i ferraresi del Sant’Agostino a cui basta solo un gol per portare a casa i tre punti. Sugli altri campi è arrivata una larga vittoria dell’Anzolavino sul campo dell’Argentana; nel derby felsineo tra Castenaso e Vadese Sole Luna è stata quest’ultima ad avere la meglio vincendo per 1-0. Infine il Corticella ha strapazzato la Copparese a domicilio rifilandole cinque gol di scarto.