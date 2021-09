Eccellenza, Girone B: tutti i risultati della seconda giornata

Cercava riscatto e lo ha trovato la Vignolese che dopo aver perso la prima contro la capolista Sant’Agostino, ha conquistato i primi tre punti ieri in trasferta contro i bolognesi del Medicina Fossatone con il punteggio di 1-3. Pareggio rocambolesco invece per il Castelvetro che si ferma a quattro punti in classifica dopo il 3-3 in casa del Corticella: nei novanta minuti è successo di tutto! Rimane a tre punti invece la Virtus Castelfranco che ieri ha subito una battuta d’arresto in casa del Masi Torello Voghiera. Il San Felice non ha giocato a causa di alcune positività al Covid e la partita sarà recuperata a data da destinarsi. Gli altri risultati di giornata hanno visto il Sant’Agostino prendere il largo in classifica: è l’unica squadra infatti fino ad ora avere il punteggio pieno; i ferraresi a sei punti hanno battuto ieri l’Argentana per 3-0. Nel derby bolognese tra Anzolavino e Castenaso è arrivato un gol per parte, così anche per Vadese Sole Luna e Granamica.