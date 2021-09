Domani alle 15.30 torna in campo il campionato di Eccellenza, con quattro modenesi impegnate nel Girone B; nemmeno questa domenica, come la scorsa, ci saranno derby. Il, uscito vincitore dopo un match molto acceso contro il Masi Torello per 3-2 nella prima di campionato, domani giocheranno in casa del Corticella che arriva da una goleada vincente (0-5) in casa della Copparese che domani sarà invece avversaria del San Felice al ‘Bergamini’. I Giallorossi sono in cerca di riscatto dopo aver perso per 4-2 contro la Granamica all’esordio in campionato. La Virtus Castelfranco andrà a cercare conferme in casa del Masi Torello Voghiera dopo una vittoria di misura contro i bolognesi del Medicina Fossatone che domani ospiteranno unaferita dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro il Sant’Agostino. Le altre gare di giornata saranno Anzolavino-Castenaso, Sant’Agostino-Argentana e Vadese Sole Luna-Granamica.