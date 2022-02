Eccellenza: domani tornano in campo le quattro modenesi del Girone B

Riparte anche il Girone B di Eccellenza, una settimana più tardi rispetto al Girone A che ha già ripreso domenica scorsa. Le modenesi riprenderanno quindi a inseguire i loro obiettivi a partire dal San Felice che aveva chiuso con una vittoria improntate, portandosi a soli tre punti dalla salvezza diretta e che domani avrà il difficile compito di giocare in casa della capolista Corticella. Il Castelvetro dovrà invece guardarsi le spalle e fare punti per tenere dietri i giallorossi modenesi: la squadra di mister Cattani infatti è al sestultimo posto a soli tre punti dal San Felice, e domani giocherà in casa del Sant’Agostino per dare vita ad un match tutt’altro che scontato.

La Vignolese vuole tenersi a distanza dalla zona play out e avrà a sua volta una partita difficile in casa della seconda in classifica, il Castenaso. Infine la Virtus Castelfranco vuole rimanere a ruota delle prime due per cercare poi un assalto e domani ripartirà dal campo dell’Anzolavino, squadra che lotta per la salvezza. Gli altri match di giornata saranno Masi Torello Voghiera-Granamica, Medicina Fossatone-Copparese e Vadese Sole Luna-Argentana.