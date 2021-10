Eccellenza, Girone B: Vignolese contro il fanalino Argentana, Castelvetro ospite dell'Anzolavino

Anticipo della sesta giornata per la Virtus Castelfranco che sarà ospite del Castenaso alle 20,30 di domani, sabato 16 ottobre. I biancogialli arrivano da una strepitosa vittoria per 6-0 contro l’Argentana, mentre i bolognesi escono dalla sconfitta nel match pirotecnico contro il Castelvetro, terminato per 4-3 in favore degli uomini di Cattani. Questi ultimi, che si trovano a tre lunghezze dalla vetta, occupata dal Corticella, andranno in casa dell’Anzolavino che domenica scorsa ha ottenuto solo un pareggio contro la Copparese.

Gara facile sulla carta, ma in realtà piena di insidie per la Vignolese che, dopo il 4-0 rifilato alla Vadese Sole Luna, andrà ospite dell’Argentana, ancora ultima in classifica, ancora a -1 per una penalizzazione e ancora in cerca dei primi punti, con tanta fame da mettere in campo. Di fame ne ha anche il San Felice che ha ottenuto il suo primo punto domenica scorsa contro il Medicina Fossatone (1-1) e che in questa sesta giornata affronterà la trasferta contro il Masi Torello Voghiera che arriva da una sconfitta e che vuole però rimanere agganciato alle prime. Gli atri match di giornata saranno Medicina Fossatone-Granamica, Sant’Agostino-Copparese e Vadese Sole Luna-Corticella.