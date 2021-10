Eccellenza, Girone B: domenica derby tra Castelvetro e Vignolese

Torna in campo il Girone B di Eccellenza per la settima giornata di campionato che si aprirà domani con l’anticipo tra Masi Torello Voghiera e Medicina Fossatone. Le modenesi giocheranno tutte domenica alle 15,30 e daranno vita al primo derby stagionale del girone tra Castelvetro e Vignolese. I padroni di casa sono partita benissimo in questa stagione sono secondi in classifica a 13 punti e hanno vinto mercoledì sera contro la Vianese nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, mentre gli ospiti sono a metà classifica con otto punti dopo alcuni risultati altalenanti.

Sfida d’alta classifica tra la capolista Corticella e il Sant’Agostino che divide la seconda posizione con il Castelvetro. Il San Felice non ha iniziato al meglio questa stagione e cercherà di rifarsi domenica contro l’Anzolavino, avendo poi il recupero della seconda giornata (non disputata per Covid) mercoledì sera contro la Copparese. Per la Virtus Castelfranco sfida casalinga contro la Vedere Sole Luna: entrambe arrivano da una sconfitta rispettivamente contro Castenaso e Corticella. Sfida salvezza tra Copparese e Argentana che sono in fondo alla classifica insieme al San Felice. Il Granamica, al quartultimo posto dopo la sconfitta in casa del Medicina, ospiterà il Castenaso.