Eccellenza, Girone B: tutte le modenesi in casa nella terza giornata

Giocheranno tutte e quattro in casa domani le modenesi che partecipano al campionato di Eccellenza nel Girone B. La terza giornata infatti vedrà il Castelvetro ospitare i ferraresi del Sant’Agostino che sono a punteggio pieno in classifica dopo due vittorie consecutive. Il San Felice torna in campo dopo la gara rinviata per Covid della settimana scorsa e lo fa ricevendo il Corticella che ha pareggiato nella seconda di campionato contro il Castelvetro per 3-3 e vinto nella prima per 0-5 in casa della Copparese; i bolognesi sono in testa alla classifica del gol segnati con già 8 reti in due incontri.

Vuole dare seguito alla vittoria di domenica scorsa la Vignolese che ospiterà il Castenaso, per ora fermo a un punto conquistato nel derby bolognese contro l’Anzolavino. Vogliono invece riprendersi subito dopo la battuta di arresto in casa del Masi Torello Voghiera i biancogialli della Virtus Castelfranco che ospiteranno l’Anzolavino. Gli altri match di giornata sono Argentana-Vadese Sole Luna, Copparese-Medicina Fossatone e Granamica-Masi Torello Voghiera.