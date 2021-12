Eccellenza, Girone B: nell'ultima giornata di andata la Virtus Castelfranco cerca la vetta con lo zampino della Vignolese

Gara ostica per la Vignolese che sarà protagonista nell’anticipo del sabato alle 14,30 in casa della capolista Corticella; i modenesi arrivano da un pareggio importante contro il Masi Torello Voghiera e vorrebbero tentare l’assalto alla zona play off. Chi invece sta lottando per rimanere nel gruppo delle prime cinque, ma troppo spesso cade malamente, è il Castelvetro che domenica, alle 14,30 (orario di inizio di tutte le altre partite), dovrà tornare in fretta alla vittoria in casa del Granamica dopo la cinquina subita dal San Felice.

I giallorossi, forti di questa vittoria, andranno a caccia di punti salvezza ad affrontare il secondo derby consecutivo contro la Virtus Castelfranco che è in pieno assalto alla vetta, avendo vinto domenica scorsa lo scontro diretto con Corticella che ora dista solo due punti. Le altre gare di giornata saranno Masi Torello Voghiera-Argentana, Medicina Fossatone-Castenaso, Sant’Agostino-Anzolavino, Vadese Sole Luna-Copparese.