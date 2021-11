Eccellenza, Girone B: derby San Felice-Vignolese sabato alle 15,30

Derby modenese nell’anticipo del sabato del Girone B di Eccellenza: alle 15,30 di domani, San Felice e Vignolese si affronteranno al ‘Bergamini’. I padroni di casa arrivano da una brutta sconfitta per 6-0 in casa del Castenaso, mentre gli ospiti sono in un buon momento e arrivano dalla vittoria per 2-0 sulla Copparese. Domenica alle 14,30 si svolgeranno le altre partite che vedranno il Castelvetro, in un momento di crisi dopo due cinquine subite (una in Coppa dal Castellarano e una in campionato dalla Virtus Castelfranco), affrontare la trasferta contro la Copparese che è penultima in classifica; i biancogialli, secondi a soli due punti dal Corticella, saranno di scena in casa del Granamica che sta cercando di risalire la classifica per mettere il naso fuori dalla zona Play Out. Le altre gare di giornata saranno il testacoda Corticella-Argentana, Masi Torello Voghiera-Castenaso, Medicina Fossatone-Anzolavino e Sant’Agostino-Vadese Sole Luna.