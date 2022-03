Eccellenza, Girone B: derby tra Vignolese e Castelvetro

Tempo di derby, il primo di tre, nel Girone B di Eccellenza. A sfidarsi domenica alle 14,30 saranno Vignolese e Castelvetro, due squadre che cercano punti per mettersi in salvo il prima possibile e che sono separate da sole quattro lunghezze. Sfida salvezza anche per il San Felice che andrà in casa dell’Anzolavino: le due squadre sono rispettivamente quartultima e terzultima, separate da due punti e non troppo distanti dal Castelvetro sestultimo.

La Virtus Castelfranco, dopo aver sbagliato los contro diretto con la capolista, andrà in casa della Vadese Sole Luna, attualmente quintultima, e non dovrà sbagliare per cercare di rimanere sulla scia delle prime due. Sugli altri campi il Castenaso ospiterà il Granamica nell’anticipo di sabato alle 14,30, invece domenica, stessa ora, ci sarà il match salvezza Argentana-Copparese, la sfida tra Medicina Fossatone e Masi Torello Vighiera e infine Sant’Agostino-Corticella.