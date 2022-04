Eccellenza, Girone B: derby tra San Felice e Castelvetro

Saranno tutte impegnate domani le squadre del Girone B di Eccellenza, per poter festeggiare serenamente la Pasqua domenica. La Virtus Castelfranco, ormai senza più obiettivi, giocherà in casa della capolista Corticella che cerca di non farsi sorpassare dal Castenaso alla penultima giornata. Quest’ultima giocherà invece in casa del Sant’Agostino, squadra che giocherà solo per la gloria, al pari del Castelvetro, ormai salvo e impegnato in casa del San Felice che invece deve cercare di mantenere la quintultima posizione per partire avvantaggiato negli spareggi salvezza.

A insidiare i giallorossi ci sono i ragazzi della Vadese Sole Luna, ora a pari punti, che ospiteranno l’Anzolavino per uno scontro diretto importantissimo, dato che gli ospiti si trovano solo a due lunghezze dalle altre due squadre. Proverà a risalire anche la Copparese che giocherà in casa del Granamica impegnato nella lotta per conquistare le prime posizioni. Si giocherà invece solo per il divertimento tra Masi Torello Voghiera e Vignolese, entrambe salve ma troppo lontane dalle prime. Infine il fanalino di coda Argentana, ormai retrocessa, giocherà in casa del Medicina Fossatone.