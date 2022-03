Eccellenza, Girone B: sfida a distanza tra Castelvetro e San Felice

Dopo una settimana di sosta torna in campo il Girone B di Eccellenza con la quintultima giornata. La Virtus Castelfranco, perdendo nello scorso turno, ha ormai perso il treno delle prime due e giocherà in casa contro la Copparese per cercare di migliorare il proprio piazzamento, ma servirà un miracolo per raggiungere le posizioni che contano. Scontro importante in ottica salvezza invece per il Castelvetro che giocherà in casa della Vadese Sole Luna e una vittoria potrebbe essere decisiva, mentre un sconfitta farebbe ripiombare i ragazzi di Cattani nell’incubo di farsi inghiottire dai play out.

Il San Felice, allo stesso modo, deve centrare una vittoria in casa del fanalino di coda Argentana per rimanere aggrappato al sogno salvezza diretta e la partita dei giallorossi assume importanza anche per la Vignolese che, con una vittoria, potrebbe raggiungere la salvezza diretta in caso di sconfitta dei modenesi della Bassa. Sugli altri campi si giocheranno Anzolavino-Masi Torello Voghiera nell’anticipo di sabato, mentre domenica avranno luogo il big match tra le prime due, ovvero Castenaso e Corticella, e la sfida tra Sant’Agostino e Medicina Fossatone, ormai salve e senza ambizioni.