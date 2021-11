Castelvetro, mister Cattani: "Penalizzati dall'infermeria, vogliamo tornare a divertirci e a vincere"

Momento difficile per il Castelvetro che dopo una grande partenza ha perso posizione in classifica in seguito a due sconfitte consecutive contro il fanalino di coda Argentana e contro la Vignolese nel derby tutto modenese. Mister Cattani ha spiegato il momento e ha presentato il match in programma domani, alle 19,00 contro la Vadese: “Siamo infastiditi per le due sconfitte, ma già in settimana ho visto una reazione da parte dei ragazzi. Abbiamo voglia di ritrovarci e di giocare come sappiamo. Abbiamo avuto qualche problema di infermeria: abbiamo appena ritrovato Lanzotti, che mancava da oltre due mesi, e Marconi, ma si sono fermati Giordano e Solla. Siamo una squadra affiatata, che si conosce bene e che deve giocare il proprio gioco per potersi divertire. Ci piace giocare bene e vincere. Contro la Vadese vogliamo ritrovare il nostro gioco”.