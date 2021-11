Modenese, mister Fontana: "Col Salsomaggiore calo di tensione, vogliamo stupire"

Inizio di stagione positivo per la Modenese che ha trovato anche risultati importanti su campi molto difficili e che domenica scorsa ha subita la prima sconfitta in otto partite nel match casalingo contro il Salsomaggiore. A fare il punto della situazione è stato mister Fontana a due giorni dalla prossima partita che si giocherà in terra reggiana contro l’Arcetana: “C’è stato un calo di tensione. Avevo questo timore prima della partita perché venivamo da una striscia positiva e da un’ottima gara contro il Rolo, dove avevamo raccolto meno di quello che avremmo meritato e soprattutto speso tante energie fisiche e mentali. La squadra deve assolutamente ritrovare brillantezza, entusiasmo e anche umiltà. Non possiamo permetterci questi cali di concentrazione".

"Contro l’Arcetana sarà una partita molto difficile. Dobbiamo trovare nella nostra testa la voglia, la determinazione e la grinta per andare a fare risultato contro un avversario attrezzato e con diversi ex che vorranno fare bene. La cosa principale è avere un approccio totalmente diverso rispetto a domenica scorsa. Dobbiamo continuare a migliorare e avere voglia di dimostrare che non siamo solo una neopromossa che deve salvarsi, ma una squadra che vuole stupire. Fino ad ora abbiamo fatto meglio fuori casa perché, probabilmente, in trasferta giochiamo sempre con il coltello tra i denti. Speriamo che contro il Salsomaggiore sia stato solo un incidente di percorso - ha concluso l'allenatore gialloblù -, dobbiamo subito ritrovare il risultato”.