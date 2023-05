Eccellenza, La Pieve Nonantola ha scelto: è Rosi il successore di Barbi

La Pieve Nonantola ha scelto l’allenatore della prima squadra per la prossima stagione. Si tratta di Enrico Rosi che è stato annunciato ieri con un comunicato ufficiale della società dopo la separazione da mister Barbi dopo quattro anni intensi. Ecco il comunicato della squadra:

“È ufficiale! Enrico Rosi è il nuovo allenatore della Prima Squadra granata. Le prime parole di mister Rosi: ‘Sono molto carico per questa nuova avventura, ringrazio la società perché ha creduto in me e ringrazio anche Andrea Barbi che, oltre ad essere un grande allenatore, è un amico per me. Per la prossima stagione mi aspetto tanta applicazione da parte dei giocatori e tanta umiltà che rispecchia molto lo spirito Pieve’. In bocca al lupo Mister!”