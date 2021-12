Modenese, Mister Fontana: "Non ci montiamo la testa, guardiamo sempre indietro"

Per la Modenese è arrivata una sconfitta nell’ultima giornata del girone di andata in casa del Colorno. Mister Fontana ha commentato la gara di ieri, parlando anche del cammino fatto fino ad ora dai gialloblù che stanno sorprendendo e, nonostante l’obiettivo sia la salvezza, i ragazzi della squadra di Modena sono ai margini della zona play off dove, sporadicamente, riescono anche ad entrare: “La mia squadra ha fatto una buonissima partita. Abbiamo affrontato una formazione che sta bene fisicamente e ha grandi qualità tecniche - ha detto mister Fontana -. Ci siamo fatti gol da soli e questo è il rammarico più grande, poi però c’è stata una reazione e abbiamo meritato il pareggio. Dopo entrambe le squadre hanno avuto occasioni, dispiace aver preso gol alla fine perché il punto sarebbe stato meritato. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima partita. Stiamo facendo un buon campionato, ma non dobbiamo montarci la testa. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza diretta il prima possibile, poi tutto quello che verrà sarà guadagnato. Noi guardiamo sempre dietro, non davanti”.