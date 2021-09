Modenese, ds Buttitta: "C'è rammarico per il pareggio, dobbiamo fare più attenzione agli episodi"

Dopo il pareggio ottenuto contro la potenza del Nibbiano&Valtidone, ha parlato il ds della Modenese, che esprime rammarico per come è andata la partita con i gialloblù avanti di due gol e poi rimontati: “La partita si era messa bene - ha detto Buttitta -, perciò è un peccato che sia finita con un pareggio, anche se prima della gara avremmo firmato per quel risultato contro una delle squadre più titolate per la vittoria finale. Prestando più attenzione avremmo addirittura potuto vincere, ma il lato positivo è che siamo ancora imbattuti in campionato. Altro aspetto positivo è che i gol siano arrivati da due giocatori cresciuti nella nostra società, ovvero Laino e Ouattara”.

Un avvio di campionato comunque positivo e con margini di miglioramento: “Abbiamo buone sensazioni e vediamo la squadra crescere - ha spiegato il direttore sportivo -. Abbiamo sempre proposto il nostro gioco anche se alla fine abbiamo raccolto poco; siamo comunque fiduciosi per le prossime partite, a partire da quella di domenica prossima contro il Felino che è una squadra che non conosco, ma sicuramente andrà presa con le molle, soprattutto perché giocheremo in casa loro. Noi giochiamo sempre per vincere, ma dovremo stare più attenti agli episodi perché fino ad ora hanno spesso condizionato i risultati”.