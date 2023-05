Eccellenza, Girone A: domenica play out per la Modenese

Giornata importante e decisiva quella di domenica per la storia della Modenese. La squadra che si è affacciato lo scorso anno in Eccellenza ha trovato grandi difficoltà in questa stagione in cui ha spesso regalato punti preziosi. Si è arrivato comunque ad ottenere la possibilità di giocare i play out che sono in programma domenica 14 maggio alle 16.30 in gara secca sul campo dei gialloblù contro il Boretto. In caso di sconfitta ci sarebbe il ritorno in Promozione.