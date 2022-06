Eccellenza, sorpresa in panchina: Cattani passa al Cittadella

E’ arrivato inaspettato ieri nel tardo pomeriggio l’annuncio del nuovo allenatore del Cittadella: la società cittadina aveva poche ore prima preso e comunicato la decisione di interrompere il rapporto con mister Salmi e si attendeva il nome del nuovo condottiero della prima squadra.

Ciò che non si prevedeva era che questo fosse Francesco Cattani, già allenatore del Castelvetro, confermato ufficialmente insieme al suo staff al termine della stagione che ha visto la squadra della provincia salvarsi dopo varie peripezie in campionato.

A pochi minuti dalla pubblicazione del comunicato ufficiale del Cittadella è arrivata poi la risposta da parte del Castelvetro che ha augurato il meglio al tecnico uscente, ribadendo però testualmente “La società ci tiene altresì a ribadire come fosse già stato raggiunto un accordo affinché mister Cattani procedesse a guidare la prima squadra per la stagione 2022-2023, ma che i piani del tecnico siano cambiati successivamente ad esso. Francesco Cattani ha guidato la squadra per tre annate, l'ultima culminata con la salvezza nel Girone B di Eccellenza, lanciando tanti giovani. La società comunicherà tempestivamente il nome del nuovo allenatore a seguito di valutazioni interne. La società tiene a precisare che il progetto partito tre anni fa continuerà con la stessa energia e convinzione, anche se con altri interpreti, contando già su un gruppo squadra unito e compatto.”