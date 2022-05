Eccellenza, Play Off: domani il Citta può raggiungere la Serie D

Grande occasione per il Cittadella Vis Modena di ottenere già domani la Promozione in Serie D. I ragazzi di mister Salmi affronteranno a San Damaso il Fya Riccione, squadra contro cui avevano perso la prima gara giocata. A favorire il risultato dei modenesi, in caso di vittoria domani, è stato il pareggio di mercoledì tra i romagnoli e il Corticella, che ha fatto salire queste due squadre a quattro punti, lasciando il Citta a tre, ma pronto a scavalcare entrambe nel caso in cui dovesse trovare i tre punti e, in questo caso, solo il Corticella potrebbe superarlo, ma saranno promosse le prime due, tra cui rientrerebbe sicuramente la squadra modenese. La gara è in programma all’Allegretti di San Damaso alle ore 15.30.