Play Off, Eccellenza: domani il sorteggio del calendario per il Cittadella

Non c’è tempo per festeggiare la vittoria del Girone A per il Cittadella che deve mettere subito la testa ai play off che dovrà disputare contro le due vincenti degli altri gironi, ovvero Corticella e Riccione. Si comincerà domenica con un mini girone a tre con gare di andata e ritorno, che proseguirà nelle giornate del 4, 8, 11 e 15 maggio. Il calendario sarà sorteggiato domani sera e in ogni giornata una squadra riposerà. Le due migliori del mini torneo saranno direttamente promosse in Serie D, mentre la terza andrà alle fasi nazionali per giocarsi ancora un’ultima possibilità.