Eccellenza, Play Out: San Felice in campo domani per cercare un'impresa

E’ arrivato alla gara decisiva il San Felice che, dopo essere finito nei play out, ha perso la gara di andata contro l’Anzolavino, giocando tra le mura amiche e partendo da un posizionamento peggiore. Il finale è stato di 1-3, quindi i giallorossi domani, nella gara di ritorno in casa dei bolognesi in programma alle 16,30, dovranno vincere con almeno due gol di scarto per andare ai supplementari, oppure con tre gol di scarto per ottenere la vittoria del play out e il mantenimento della categoria. La situazione sembra essere piuttosto compromessa dopo la sconfitta dell’andata, ma bisogna crederci fino all’ultimo per evitare una retrocessione pesante in Promozione.