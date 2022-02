Eccellenza, Girone A: Cittadella sorpassato, bene Real Formigine

Nel suo turno di riposo il Cittadella ha perso la testa della classifica, sorpassato dal Colorno che ha vinto in trasferta contro l’Agazzanese, penultima in classifica. Per vedere la situazione più chiaramente si dovrà attendere la ventitreesima giornata, quando saranno i gialloverdi a riposare e non ci sarà discrepanza nel numero di partite giocate dalle due contendenti.

Ancora un passo falso invece del Nibbiano&Valtidone che ha perso per 2-1 in casa di un ottimo Salsomaggiore, stabile a metà classifica e ormai lontano dodici punti dalla zona play out. E’ tornata invece alla vittoria, contro una SanMichelese ancora quartultima, la Piccardo Traversetolo che si è avvicinata al Nibbiano e ha lasciato indietro il Rolo, ieri tornato a punti nel pareggio contro il Felino dopo quattro sconfitte consecutive; i rossoblù di Parma hanno invece ottenuto un buon punto sul campo difficile dei reggiani, ma la situazione rimane sempre grave, al terzultimo posto con solo quattro lunghezze sull’ultima.

A chiudere la classifica è ancora il Bibbiano San Polo che ieri ha subito un poker in casa della Modenese, oramai avviata verso la salvezza diretta, così come il Real Formigine che ha vinto lo scontro diretto contro il Campagnola. Ancora leggermente in bilico l’Arcetana che ha pareggiata contro la Fidentina, anche quest’ultima ormai stabilmente a metà classifica.