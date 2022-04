Eccellenza, SanMichelese: esonerato mister Frigieri, Azzurro alla prima squadra

Cambio in panchina in casa SanMichelese: la società ha comunicato in serata che, in accordo con mister Frigieri, si è provveduto all’esonero di quest’ultimo con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra che si trova ora penultima in classifica e che domenica ha perso anche lo scontro diretto contro il Felino. La panchina è stata quindi affidata a mister Nunzio Azzurro che era stato prima giocatore della società biancoverde e poi allenatore degli Allievi della stessa. Al nuovo allenatore va un grande in bocca al lupo, mentre all’uscente la società ha mandato un grande ringraziamento per quanto fatto in tutti gli anni passati alla SanMichelese.