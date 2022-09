Eccellenza, Girone A: domami primo derby per le modenesi

Seconda giornata di Eccellenza domani alle 15.30 dopo l’esordio del campionato avvenuto domenica scorsa. Le partite si giocheranno tutte alla stessa ora a partire da Agazzanese-Vignolese, match tra due squadre che hanno pareggiato nella prima di campionato. Sfida di livello tra Colorno e Castelvetro, due società ambizione che sono parte con una vittoria e venderanno cara la pelle.

E’ tempo di derby invece tra Virtus Castelfranco e La Pieve Nonantola, la prima vincente domenica scorsa in casa dell’Arcetana e l’altra reduce dalla sconfitta casalinga all’esordio in Eccellenza dopo la promozione per mano del Colorno. Il Cittadella Vis Modena avrà una trasferta difficile in casa della retrocessa Sasso Marconi, mentre la Piccardo Traversetolo giocherà in casa contro il Real Formigine.

L’altra retrocessa, il Borgo San Donnino, sarà ospite della Modenese che deve subito rialzarsi dopo la sconfitta in casa del Rolo; quest’ultimo sarà impegnato in trasferta in casa del Nibbiano&Valtidone, mentre la Fidentina ospiterà il Campagnola. Infine i bolognesi dell’Anzolavino ospiteranno i reggiani dell’Arcetana e i piacentini neopromossi del Castellana Fontana giocheranno in casa contro il Boretto.