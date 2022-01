Calcio, Eccellenza: la ripresa slitta al 30 gennaio

E’ slittato ancora il campionato di Eccellenza che non riprenderà il 23 ma il 30 gennaio. La decisione è stata presa dal CRER sempre per fronteggiare le problematiche legate al Covid, riservandosi di cambiare ancora il calendario in base a ciò che succederà nei prossimi giorni. Il calendario ufficiale ancora non è stato pubblicato, ma dovrebbe trattarsi di un semplice slittamento del calendario già in programma.