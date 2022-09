Eccellenza, Vignolese: esonerato mister Giardina

E’ arrivata questa mattina presto la notizia dell’esonero di mister Giardina dalla panchina della Vignolese. La squadra rossoverde, che aveva parlato di grandi ambizioni in estate senza nascondersi, ha finora conquistato solo un punto trovandosi in grande difficoltà in queste prime quattro giornate di campionato.

Ecco il comunicato della società: “Il Vignola Calcio 1907 comunica l’esonero dell’allenatore Salvatore Giardina. La società ringrazia Mister Giardina per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore”. Si rimane quindi in attesa di scoprire il nome di chi siederà sulla panchina della Vignolese.