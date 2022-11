Empoli - Sassuolo 1 - 0 | I neroverdi fanno troppo poco

Un’altra sconfitta esterna per il Sassuolo che parte discretamente poi subisce i padroni di casa. Decisiva la rete di Baldanzi a metà ripresa.

IL MATCH - Brutto primo tempo tra Empoli e Sassuolo. Il match si apre con l’infortunio dopo appena sei minuti gioco di Mattia Destro che è costretto a lasciare il campo in favore di Lammers. A fare la partita è il Sassuolo che tiene un gran possesso palla ma non riesce mai ad arrivare al tiro scontrandosi sempre con la difesa toscana. Da metà del primo tempo comincia a cresce la squadra di casa e la prima occasione arriva al 30’ con Lammers che sfiora il palo con un tiro potente. Ci prova poi Satriano al 35’ ma questa volta la palla è appena alta sulla traversa. Nella ripresa il copione non cambia e al 63’ l’Empoli trova il vantaggio con Baldanzi: sulla sinistra sbaglia Erlic e Satriano può crossare al centro per il trequartista che di sinistro batte Consigli. Il finale poi è accesissimo, con occasioni da entrambe le parti, ma nessuno riesce più a cambiare il risultato del match che termina con la vittoria di misura dei toscani.

EMPOLI: Vicario, Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Fazzini (56′ Akpa-Akpro), Marin, Bandinelli (78’ Haas); Baldanzi (78′ Bajrami); Satriano (78′ Cambiaghi), Destro (7′ Lammers). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Pjaca, Ekong, Innocenti, Stojanovic, Guarino. All.: Paolo Zanetti.

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio (72′ Ceide); Frattesi, Lopez, Thorstvedt (72′ Harroui); D’Andrea (72′ Alvarez), Pinamonti, Traore’ (61′ Kyriakopoulos). A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Ayhan, Romagna, Tressoldi, Henrique, Obiang, Antiste. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo.

RETI: 64′ Baldanzi

NOTE: ammoniti Marin, Fazzini