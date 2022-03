Serie A femminile, Empoli - Sassuolo 1 - 1 | Le neroverdi la recuperano in inferiorità numerica

Finisce in parità per 1-1 il match tra Empoli e Sassuolo, con le due squadre che danno vita ad un primo tempo molto equilibrato, in cui il primo vero squillo arriva al 28’ quando Cambiaghi va in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Cresce poi la squadra di Piovani che prova ad alzare i ritmi, ma si va negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa parte bene la squadra neroverde che ha subito due buone occasioni con Clelland che impegna Cappelletti e Dubcova che colpisce la traversa.

Nonostante il dominio del Sassuolo a passare in vantaggio è l’Empoli al 70’ quando Lemey commette un errore e coi piedi serve Dompig che va in rete a botta sicura. Si complicano ulteriormente le cose per le neroverdi che all’82’ rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Dongus che rimedia il doppio giallo. Nonostante questo, due minuti più tardi, arriva il pareggio per il Sassuolo firmato da capitan Parisi che da fuori area la mette in rete su assist di Dubcova. Finisce così il match che non offre più altre emozioni.