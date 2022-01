Empoli - Sassuolo 1 - 5, le pagelle | Attacco strepitoso

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Empoli-Sassuolo 1-5:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 5.5; Stojanovic 5.5, Viti 4, Ismajli 5.5, Marchizza 5.5 (46′ Tonelli 5.5); Zurkowski 6, Stulac 5.5 (C) (46′ Ricci 5.5), Henderson 6; Bajrami 5.5 (64′ Fiamozzi s.v.), Di Francesco s.v. (30′ Cutrone 5); Pinamonti 5 (77′ Asllani s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6.5, Chiriches 6 (77′ Ayhan s.v.), Ferrari 6.5, Rogerio 6.5 (77′ Muldur s.v.); Harroui 6 (61′ Frattesi 6.5), Lopez 6; Berardi 8.5 (89’ Tressoldi s.v.), Raspadori 7.5, Kyriakopoulos 6.5; Defrel 6 (61′ Scamacca 8).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 8.5 - Spettacolare prestazione del numero 25 che conquista un rigore e poi lo trasforma, costringe un avversario a commettere un doppio fallo in due minuti facendolo espellere ed è suo l’assist per il gol di Scamacca. Giornata da incorniciare per Berardi.

SCAMACCA 8 - Entra a metà della ripresa e si fa subito trovare pronto sfiorando la doppietta. Segna dopo pochi minuti dall’ingresso in campo con un movimento da cattante vero, poi è suo il gran tiro che costringe Vicario a respingere propiziando il secondo gol di Raspadori. La doppietta arriva poi nel recupero quando da vero rapace mette dentro un assist di Frattesi.

RASPADORI 7.5 - Primo gol di gran classe, lascia sul posto i marcatori e calcia in rete dal limite; il secondo gol è più di furbizia quando legge bene la situazione e si avventa su Vicario che non trattiene il tiro di Scamacca. Crea anche tante altre occasioni, sicuramente una delle sue migliori prestazioni.