Empoli - Sassuolo 1 - 5 | I neroverdi tornano spumeggianti

Partono bene i neroverdi e finiscono meglio. Alla fine i gol segnati sono cinque, anche se l'ultimo arriva sullo scadere quando ormai l'Empoli non credeva più alla possibilità di recuperare.

IL MATCH - Parte benissimo i Sassuolo nel match in casa dell’Empoli e costruisce subito buone occasioni al 4’ con Harroui che impegna Vicario, poi tre minuti più tardi è Raspadori a calciare in rete ma il suo tiro esce di pochissimo e al 10’ ecco Berardi che impegna ancora il portiere avversario. Il risultato cambia poi al 12’ quando Berardi entra in area andando sul pallone e Handerson interviene sulla caviglia del numero 25 neroverde a mezza altezza, così per il signor Volpi non ci sono dubbi ed è rigore: sul dischetto va lo stesso Berardi che spiazza Vicario e di potenza la mette al centro della rete portando in vantaggio i suoi. Fuori di pochissimo il tiro di Raspadori al 15’, poi alla prima discesa dei padroni di casa si torna sul pareggio: Lopez respinge con una indecisione e sul pallone si avventa Handerson che calcia dal centro dell’area con forza. Il match è molto acceso e le occasioni si alternano da una parte e dall’altra, poi 24’ ci pensa Raspadori con una grande azione a riportare in vantaggio il Sassuolo: il numero 18 si porta al limite dell’area, fa una finta che spiazza il marcatore, spostandosi poi il pallone sul destro e calciando in velocità in un corridoio libero con Vicario che non arriva sul pallone. Per l’Empoli un problema in più al 30’ quando Di Francesco non riesce a rimanere in campo per un problema fisico e al suo posto entra Cutrone. Si abbassano poi un po’ i ritmi dopo il secondo vantaggio degli ospiti, per poi rialzarsi nel finale di primo tempo senza occasioni veramente pericolose. Cerca di amministratore ad inizio ripresa il Sassuolo che non trova più la brillantezza della prima frazione di gioco. Al 61’ però cambia ancora la partita quando Viti, nel giro di due minuti, rimedia due ammonizioni, in entrambi i casi commettendo fallo su Berardi, e viene espulso. Subito dopo Dionisi vede l’opportunità di inserire Scamacca e Frattesi al posto di Defrel e Harroui e la squadra ritrova grande vivacità. Al 67’ l’attaccante appena entrato allunga segnando il terzo gol quando Berardi ruba palla a Tonelli, forse con una trattenuta, e serve Scamacca che non sbaglia. Al 71’ ancora Scamacca è protagonista quando dal limite calcia fortissimo al termine di una bella triangolazione e impegna Vicario che con una prodezza respinge il pallone senza però bloccarlo, allora sulla sfera di avventa Raspadori che aveva intuito la possibilità e manda in rete in tap-in per il 4-1. Ora il Sassuolo è pienamente in controllo della partita. Nel finale arriva anche la cinquina quando Frattesi arriva all’assist dal fondo e Scamacca appostato sulla linea di porta la butta dentro.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Ismajli, Marchizza (46′ Tonelli); Zurkowski, Stulac (C) (46′ Ricci), Henderson; Bajrami (64′ Fiamozzi), Di Francesco (30′ Cutrone); Pinamonti (77′ Asllani). A disp.: Ujkani, Furlan, Mancuso, La Mantia, Damiani, Rizza, Pezzola. All.: Aurelio Andreazzoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (77′ Ayhan), Ferrari, Rogerio (77′ Muldur); Harroui (61′ Frattesi), Lopez; Berardi (89’ Tressoldi), Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel (61′ Scamacca). A disp.: Satalino, Pegolo, Mata, Aucelli, Abubakar, Mata. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Volpi di Arezzo

RETI: 13′ Berardi (rig.), 16′ Henderson, 24′, 71′ Raspadori, 67′, 93’ Scamacca

NOTE: ammoniti Berardi, Kyriakopoulos. Espulso Viti per doppia ammonizione.