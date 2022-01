Modena, Tesser: "Domani a Chiavari servirà tanta concentrazione"

Mister Tesser ha presentato la trasferta di domani a Chivari contro l’Entella: “Il mese di febbraio sarà molto importante per la classifica, specialmente le prossime tre partite che affronteremo, ma non sarà decisivo. Il primo dei tre scontri diretti consecutivi che affronteremo sarà domani contro un’Entella che arriva da un ottimo periodo e contro cui dovremo giocare al massimo, con tanta concentrazione”.

Ha parlato anche del mercato: “Ci siamo allenati bene in settimana anche se abbiamo qualche acciaccato: Bonfanti si deve fermare di nuovo, ma possiamo contare anche sui nuovi acquisti. Per ora siamo soddisfatti del mercato che abbiamo fatto, ma alla luce del problema di Bonfanti il direttore sportivo deciderà se intervenire ancora. I nuovi arrivati potrebbero entrare già in campo domani, magari partendo dalla panchina. Il campo sintetico potrebbe essere una piccola insidia, anche se ormai si gioca spesso su quel tipo di terreno; sarebbe la condizione giusta per Giovannini, ma non gioca da Olbia e anche se si sta allenando bene, gli manca ancora il ritmo partita.