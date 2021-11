Coppa Italia, Fabbrico - Virtus Castelfranco 2 - 1: biancogialli rimontati nella ripresa

Squadra in casa

Squadra in casa Fabbrico

Esce dalla Coppa Italia la Virtus Castelfranco che cade sul campo del Fabbrico, squadra di categoria inferiore. A passare in vantaggio al ‘Soprani’ sono i biancogiali che al 37’ vanno a segno con Gazzini. Ad inizio ripresa però il Fabbrico parte forte e pareggia subito con Barbieri al 49’. Il gol della vittoria per i reggiani arriva dieci minuti più tardi a firma di Coghi. Ora la Virtus Castelfranco dovrà mettere tutte le energie in campionato dove il cammino è lungo, ma i risultati stanno premiando.