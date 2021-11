Coppa Italia 'Minetti': domani la Virtus Castelfranco in campo alle 14,30

Dopo quasi un mese dall’ultimo turno, torna la Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ che vede ancora due modenesi impegnate. Il Castelvetro giocherà il 10 novembre, mentre domani sarà il momento della Virtus Castelfranco che per gli ottavi di finale andrà sul campo ostico del Fabbrico che è primo in classifica nel Girone B di Promozione. Ai sedicesimi i biancogialli avevano eliminato i modenesi del Polinago vincendo per 2-0 in casa, mentre i reggiani avevano vinto ai rigori sul campo del Fiorano.

Il Castelfranco arriva da un buon momento e sono secondi nella classifica del Girone B di Eccellenza dopo la bella vittoria di domenica scorsa nel derby giocato in casa della Vignolese. L’incontro di domani, in programma alle 14,30, sarà ad eliminazione diretta. Le altre gare in programma domani sono i due derby parmensi Colorno-Salsomaggiore e Fidentina-Tonnotto San Secondo. Tutte le altre gare degli ottavi di finale sono invece in programma per il 10 novembre.