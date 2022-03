Fanfulla - Athletic Carpi 1 - 2 | Biancorossi duri a morire, ora a meno uno dai play off

Bella vittoria per l’Athletic Carpi nell’infrasettimanale di questo pomeriggio giocata in casa del Fanfulla. I biancorossi passano in vantaggio già al 3’ con Calanca che di testa manda in rete un bel corner calciato da Villanova. Al 12’ il primo colpo di scena rischia di rovinare i giochi alla squadra di Bagatti quando Lordkipanidze viene espulso per un presunto fallo su Laribi e il Carpi rimane in inferiorità con ancora più di 80 minuti effettivi da giocare. Il Fanfulla sembra non riuscire comunque a reagire allo svantaggio, nonostante l’uomo in più, mentre i biancorossi sfiorano il raddoppio con Walker che impegna Cizza. Alla prima occasione poi per i padroni di casa, si ritorna sul pareggio quando Spaviero trova impreparato Ferretti e fa 1-1.

La situazione potrebbe tagliare le gambe agli emiliani, ma questo non succede e nella ripresa Raffini e compagni ricominciano a crederci sfiorando ancora il vantaggio con Villanova al 50’, ma il suo tiro termina fuori di poco. Ancora un errore poi dell’attaccante biancorosso al 58’ quando da due passi calcia alto sulla traversa e la giornata sembra veramente sfortunata, specialmente al 67’, quando l’arbitro estrae il secondo giallo per Walker e l’Athletic deve continuare addirittura in nove. Nemmeno questo serve a far capitolare i carpigiani che all’89’ conquistano in calcio di rigore quando Boccaccini viene trattenuto in area e sul dischetto va Raffini a trasformare con freddezza il penalty per la vittoria finale.