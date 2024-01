Solo un risultato serviva al Carpi per dare un senso ad una stagione fin qui in chiaroscuro, la vittoria senza se e senza ma. Bene, a Lodi contro il Fanfulla che per primo a settembre, vincendo al "Cabassi", mise in discussione le "certezze" del Carpi, sono arrivati tre punti, figli di un 2-0 netto e "pulito", maturato nel secondo tempo grazie alle reti del solito Saporetti (che ha messo il cappello sul risultato) e di D'Orsi, che ha invece rotto il ghiaccio. È il primo sorriso del 2024, al terzo tentativo, dopo i cinque punti dilapidati tra Prato e Borgo san Donnino. Formazione con gli uomini contati per Serpini, privo anche degli squalificati Cortesi e Forapani. Unico "lusso" la scelta tra Verza (che parte dal 1') e Tcheuna. Per il resto undici iniziale praticamente obbligato, con D'Orsi, Mandelli e Bouhali in mezzo, Lahrib dietro Sall e Saporetti.

Primo tempo non memorabile, con un "quasi" autogol di Cocuzza, che con un intervento maldestro costringe il portiere di casa ad un difficile salvataggio. Rischio per il Carpi poco dopo la mezz'ora, con un tiro dello stesso Cocuzza naturalizzato da Lorenzi. Il Fanfulla- che in casa ha un rendimento disastroso - ci prova ma un diagonale di Spera (nomen omen) è solo...una vana speranza, finendo - non di molto - a lato.

Nella ripresa il Carpi si scuote, e dopo neanche un minuto trova il vantaggio con D'Orsi che mortifica le chances dei volenterosi padroni di casa. Per la squadra di Albertini al 22' arriva la mazzata definitiva con il tredicesimo gol stagionale di Saporetti, il quale poi, nel finale coglie anche un palo. Carpi sempre sesto in classifica, a nove punti dalla capolista Ravenna ed a cinque dalla Victor San Marino. Domenica al Cabassi arriva la Pistoiese, battuta al "Melani" nel derby dall'Aglianese.