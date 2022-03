Felino - Cittadella Vis Modena 0 - 0 | Citta in dieci per oltre 70' conquista un punto

Non va oltre il pareggio a reti inviolate il Cittadella in casa del Felino allenato da Gigi Apolloni e impegnato nella lotta per la salvezza. Partono bene gli uomini di Salmi con Boilini che si fa vedere subito in avanti e mette una bella palla in mezzo per Notari che si fa anticipare da un difensore avversario. Quando il cronometro dice solo “15’”, i modenesi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Chiossi che compie un fallo da ultimo uomo e deve lasciare il campo.

Poco più tardi è protagonista di una bella parata Terzi quando Napoli viene ben servito da Davoli e calcia in rete. Arriva anche l’offensiva del Felino primo dell’intervallo con Crescenzi che da buona posizione manda sul fondo. Nel primo tempo l’unica occasione arriva nei primi minuti e passa per i piedi di Boilini che dal limite impensierisce Terzi, comunque bravo a parare. Non succede poi più nulla e il match termina 0-0.