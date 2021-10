Dopo tre buoni pareggi, arriva finalmente anche la prima vittoria per la Modenese che conquista i tre punti in trasferta a Felino. Nel primo tempo c’è solo la squadra modenese che si porta in vantaggio al 15’ con un rigore siglato da Falanelli; per l’attaccante arriva poi la doppietta al 38’ quando incrocia rasoterra con un colpo da biliardo. Prova a tornare in partita la squadra di casa al 52’ con Iaquinta che approfitta di un momento di confusione in area in seguito ad un calcio d’angolo. Niente tripletta per Falanelli che al 60’ sbaglia un calcio di rigore che avrebbe potuto chiudere i match. Al 70’ lo stesso Falanelli si vede annullare un gol di testa dall’arbitro per fuorigioco. Nel finale entrambe le squadre hanno buone occasioni, i padroni di casa per cercare il pareggio e i modenesi per chiudere definitivamente, ma nessuna delle due riesce più a segnare.