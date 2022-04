Felino - Real Formigine 2 - 0 | Verdeblù sconfitti nell'ultima di campionato

Dopo alcune ottime partite, il Real Formigine ha chiuso la stagione con una sconfitta in casa del Felino che, vincendo, ha conquistato l’accesso ai play out condannando invece la SanMichelese per differenza reti. Il primo tempo è stato molto equilibrato e i padroni di casa hanno trovato il vantaggio solo al 56’ nella ripresa con Iaquinta. Il raddoppio è poi arrivato al 65’ con Delgrosso che ha chiuso il risultato. Ora i parmensi dovranno giocare i play out contro il Campagnola cominciando con la gara di andata in casa, per poi affrontare la trasferta in casa dei rosanero nella gara di ritorno. Per i verdeblù invece la stagione termina qui.