Fidentina - La Pieve Nonantola 4 - 3 | I modenesi provano a rientrare in gara troppo tardi

Squadra in casa

Squadra in casa Fidentina

Un’ottima La Pieve Nonantola cade nonostante tre reti segnate contro una Fidentina affamata di punti in zona play out. Il match è apertissimo e già sbloccato al 10’ dai padroni di casa con Pasaro. La reazione dei modenesi arriva però prestissimo, al 22’, quando Ruopolo perviene al pareggio.

Non passano neanche dieci minuti che al 31’ Rieti mette dentro la rete del 2-1 per i parmensi e due minuti più tardi arriva anche il tris di Pasaro che fa doppietta personale. Si va quindi negli spogliatoi già sul 3-1, poi nella ripresa La Pieve accorcia le distanze con Ferrari al 60’ sperando nella rimonta. Al 77’ però Pellegrini cala il poker e rende le cose complicate ai granata di Nonantola. All’88’ Andolina prova a riportare in partita i suoi, ma ormai è troppo tardi e il match finisce 4-3.