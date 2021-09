Fidentina - Modenese 1 - 1 | Un gol per tempo, i gialloblù la recuperano all'85'

E’ un pareggio per 1-1 il risultato tra Fidentina e Modenese. I padroni di casa hanno chiesto a gran voce due rigori nel primo tempo che non sono stati concessi dall’arbitro. A sbloccare il risultato è la Fidentina con Viani che mette in rete un assist di Scappi al 20’. Tante le occasioni poi, soprattutto per i padroni di casa che ci provano con Elhani e Visconti: quest’ultimo calcia bene, ma il pallone esce a fil di palo. Dopo un primo tempo giocato con più determinazione dalla Fidentina, la ripresa è giocata meglio dalla Modenese che a cinque minuti dalla fine trova il pareggio con Lobello con un tiro dai 25 metri.