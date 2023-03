Fidentina - Modenese 2 - 1 | Sconfitta che brucia per i gialloblù

Sconfitta pesante per la Modenese sul campo della Fidentina che, nonostante la vittoria, non riesce a portarsi fuori dalla zona play out. Uno scontro diretto importantissimo per entrambe le squadre che da sempre navigano appena sotto la quota salvezza e non riescono mai a saltare fuori dalle sabbie mobili.

E’ buona la partenza dei gialloblù che sembrano in giornata e al 14’ passano in vantaggio con il solito Serroukh. La partita poi è piuttosto tesa e la Modenese riesce a mantenere il vantaggio per tutto il primo tempo. Nella ripresa parte meglio la Fidentina che va alla caccia della rete senza però riuscire a trovarla.

Il pareggio però è nell’aria e arriva all’85’ con Pasaro, poi solo tre minuti più tardi il colpo di scena quando i granata ribaltano il risultato con Bruschi e conquistano i tre punti beffando i modenesi.