Fidentina - Real Formigine 3 - 3 | Verdeblù recuperati tre volte

Pareggio accesissimo tra due squadre che producono sempre tanto e faticano a reggere in difesa commettendo troppi errori che spesso si traducono in gol per gli avversari. A passare in vantaggio sono stati i modenesi che all’8’ sono andati in rete con Hoxha al termine di una mischia; il pareggio dei padroni di casa è arrivato al termine del primo tempo, precisamente al terzo minuto di recupero, quando Manica prova un cross che si trasforma in tiro ed entra all’incrocio dei pali. Passano poi in vantaggio altre due volte i verdeblù e per due volte la Fidentina riesce a recuperare.

Al 50’ è Habib a mettere in rete un bel cross dalla destra, ma al 60’ Pasaro col ginocchio mette in rete una tiro che era partito dalla testa Rieti. Le emozioni non finiscono ed entrambe le squadre producono ottime occasioni poi al 62’ Bahi trova una prodezza recuperando un pallone da metà campo e mandandolo in rete di prima intenzione. Sembra tutto fatto per il Real Formigine, ma al 92’ Pasaro viene atterrato in area ed è rigore: sul dischetto va Scappi che non sbaglia ed è un punto a testa al ‘Ballotta’.